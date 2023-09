19-letni Adam Skibiński, absolwent łódzkiej szkoły Anagra, reprezentował Polskę na europejskim konkursie urodowym EuroSkills Gdańsk 2023

EuroSkills w tym roku odbywało się we wrześniu w Gdańsku. Była to już 8 edycja tego konkursu dla młodych specjalistów, a po raz pierwszy odbywała się w Polsce. Konkurs EuroSkills odbywa się co 2 lata i uważany jest za największe wydarzenie w dziedzinie kształcenia zawodowego i doskonalenia umiejętności w Europie.

- W trakcie trzech dni konkursowych wykonywałem lifting rzęs i laminację brwi, zabieg pielęgnacyjny z wykorzystaniem ultradźwięków, manicure i pedicure hybrydowy, różne techniki masażu ciała i twarzy oraz makijaż biznesowy - mówi Adam Skibiński, tegoroczny absolwent Łódzkiej Szkoły Mody Kosmetologii Fryzjerstwa Anagra. - Do eliminacji do tego konkursu nauczyciele wydelegowali mnie w ubiegłym roku. Początkowo podchodziłem do tego tematu sceptycznie, to był to mój ostatni rok nauki w tej szkole i zbliżała się matura. Po przemyśleniu uznałem, że muszę spróbować swoich sił i zaprezentować się jak najlepiej.