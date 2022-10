110 milionów złotych dla województwa łódzkiego na wsparcie rozbudowy lokalnych stref ekonomicznych

W samorządach będących beneficjentami tych środków odbędą się bardzo istotne inwestycje, które przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności tych terenów dla przedsiębiorców. Województwo łódzkie leży na przecięciu szlaków komunikacyjnych północ-południe, wschód-zachód i niedaleko CPK – będzie to jedno z najlepszych miejsc do inwestowania w Polsce, dlatego tak ważne są tu inwestycje i wsparcie rządowe” – powiedział na dzisiejszej konferencji prasowej wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński.