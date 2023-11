10 najdroższych wycieczek na jakie wybierzesz się z Łodzi Zobacz, ile pieniędzy musisz mieć aby spędzić kilka dni np. na Arktyce Liliana Bogusiak-Jóźwiak

Te wycieczki to marzenie każdego, kto lubi zwiedzać. Mają niestety jeden minus. Większość z nas aby wybrać się z rodziną na jedną z tych eskapad musiałaby sprzedać mieszkanie, jedyny dorobek w życiu. Ośmiodniowy wyjazd dla czteroosobowej rodziny kosztuje więcej niż kawalerka od dewelopera. Choć widoki na pewno są niezapomniane, zjawiskowe zorze polarne i fiordy, wieloryby, niedźwiedzie polarne i lodowe góry. Co więcej jedziemy z super ubezpieczeniem - każdy uczestnik rejsu ma opłacone ubezpieczenie na 250 tys. euro, również od chorób przewlekłych. Kupując natomiast te tańsze z najdroższych wyjazdów, w cenie nieco ponad 20 tys. zł, nie zawsze mamy opcję all inclusiv. W pakiecie mogą być jedynie śniadania.