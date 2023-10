10 najdłuższych kolejek ze skierowaniem! Tu pacjent musi poczekać na zabieg nawet 3 lata

10. miejsce

rodzaj leczenia: rehabilitacja neurologiczna

gdzie: Miejskie Centrum Medyczne im dr. K. Jonschera, ul. Milionowa 14

kiedy: 7 października 2025 r

Magdalena Góralczyk z działu prasowego Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ wyjaśnia co faktycznie oznacza adnotacja "Pilne" na skierowaniu. Mówi: - Pacjent kierowany jest do odrębnej kolejki oczekujących, co oznacza, że badanie będzie wykonane w krótszym terminie niż byłoby standardowo. To jednak nie oznacza, że miejsce znajdzie się za kilka dni. Przypadków na cito może być też dużo. Wówczas okazuje się, że choć przypadek jest pilny, to na wizytę pacjent musi poczekać. Pacjenci mogą jednak sprawdzić, ile się czeka do poszczególnych poradni na stronie internetowej NFZ terminyleczenia.nfz.gov.pl. lub dzwoniąc pod bezpłatny nr telefonu infolinii 800 190 590. Na stornie należy podać czy przypadek jest pilny, czy stabilny i wybrać rodzaj świadczenia.