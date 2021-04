10 lat Budowlanych SA - 8 medali - 3 złote, 4 srebrne - 1 -brązowy. Imponujące!

W czasie dekady zdobyliśmy trzy złote, cztery srebrne i jeden brązowy medal Mistrzostw Polski oraz trzy Puchary Polski mówi dyrektor sportowy klubu Mirosław Żórawski. Łodzianie dzierżą też tytuł najlepszej drużyny ekstraligi zweryfikowanego sezonu 2019 20.

Dyrektor opowiada o wielkich finałach:

Pierwszy finał został rozegrany na boisku KS Budowlani , a zarazem był to ostatni mecz tej rangi na tym obiekcie. Mecz został przegrany i ambicje o pierwszym złotym medalu dla spółki trzeba było odłożyć na później.

18.06.2011 Blachy Pruszyński Budowlani SA Łódź Arka Gdynia 22:34 (12:13), trener Mirosław Żórawski

Drugi finał to pamiętny mecz na starym stadionie Widzewa, który zgromadził rekordową ilość kibiców. Do dzisiaj trwają dyskusje czy było to 5 czy 6 tys widzów. Strata piłki w końcówce meczu przyniosła kontratak Lechii prawie przez całe boisko i zwycięstwo wymknęło się z naszych rak.