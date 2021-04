10 lat Budowlanych Rugby SA. Takich meczów nie zapomina się do końca życia [ZDJĘCIA]

Dyrektor sportowy Budowlanych SA Mirosław Żórawski: Wybrałem pięć takich spotkań z ostatnich medalowych sezonów, które na pewno warto przypomnieć kibicom. Bez tych historycznych meczów finały byłyby po prostu inne.

2016 Batalia w Gdańsku

Master Pharm Budowlani SA Łódź pokonali w ostatnim meczu II fazy ekstraligi Lechię Gdańsk, zyskując tym samym prawo organizacji meczu finałowego w Łodzi. Po I fazie to Lechia była liderem tabeli i zdecydowanym kandydatem do złota. Mecz nie był efektowny do oglądania, a raczej przypominał batalię, bowiem znana z twardej gry Lechia posiadała bardzo silną formację młyna. Obie drużyny były myślami w Finale, ale żeby go zagrać w swoim mieście trzeba było ciężko to wywalczyć.

18.06.2016 RC Lechia Gdańsks Master Pharm Budowlani SA Łódź 7:12 (7:7)

Punkty dla Budowlani SA Łódź zdobyli: Łukasz Żórawski 7, Vitalii Kramarenko 5.